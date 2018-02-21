Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini günlük ve haftalık olarak duyurmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin hafta başında yaptığı tahminlerde İstanbul için 25-26 Şubat'ta karla karışık yağmur tahmini yer alıyordu. Ancak Meteoroloji'nin bugün yayınladığı haftalık hava durumu tahmini değişim gösterdi. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri...
İstanbullular'ın gözü kulağı Meteoroloji'den gelecek kar haberinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zaman zaman kar yağışı için İstanbulluları uyarsa da beklenen yağış bir türlü gerçekleşmedi. Meteoroloji'nin günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştığı internet sitesinde, hafta başında İstanbul için yapılan kar tahmini heyecan yaratmıştı.
Meteoroloji 25-26 Şubat için İstanbul'da karla karışık yağmur yağacağını öngörmüştü. Meteoroloji'nin bugün yayınladığı hava durumu tahminlerindeyse, İstanbul için öngörülen karla karışık yağmur, tamamen yağmura dönmüş durumda. Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahminlerini anı anına aktarmayı sürdüceğiz. Peki bugün Türkiye ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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