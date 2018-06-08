Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldikçe son dakika olarak aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün yurdun Kuzeydoğu kesimlerinde yağış etkili olurken yarın yurdun tamamında güneşli hava kendini gösterecek. Güneydoğu ve Güneybatı'daki iller için ise yüksek sıcaklık uyarısı bulunuyor. Yarın İstanbul 31, Ankara 31, İzmir 37 derece olacak. Pazar günü Ankara ve çevresinde etkili olmaya başlayacak sağnak yapış Pazartesi günü Güney'e doğru inerek etkili olacak. Yağışlı hava Salı günü Kuzeydoğu ve İç Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.

BUGÜN HAVA DURUMU (8 HAZİRAN)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 29°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ, 35°C

Az bulutlu

İZMİR, 34°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 38°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 33°C

Az bulutlu

MERSİN, 33°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümünün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 32°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 33°C

Parçalı bulutlu

MUŞ, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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