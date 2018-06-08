Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldikçe son dakika olarak aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün yurdun Kuzeydoğu kesimlerinde yağış etkili olurken yarın yurdun tamamında güneşli hava kendini gösterecek. Güneydoğu ve Güneybatı'daki iller için ise yüksek sıcaklık uyarısı bulunuyor. Yarın İstanbul 31, Ankara 31, İzmir 37 derece olacak. Pazar günü Ankara ve çevresinde etkili olmaya başlayacak sağnak yapış Pazartesi günü Güney'e doğru inerek etkili olacak. Yağışlı hava Salı günü Kuzeydoğu ve İç Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.
BUGÜN HAVA DURUMU (8 HAZİRAN)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 29°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ, 35°C
Az bulutlu
İZMİR, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 38°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 33°C
Az bulutlu
MERSİN, 33°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümünün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 32°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 33°C
Parçalı bulutlu
MUŞ, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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