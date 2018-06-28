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Meteoroloji son dakika! İstanbul için yeni ve önemli hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'a yerel olarak kuvvetli sağanak yağış geliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak yağan yağışlar saat kaçta son bulacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları...

28.06.2018 - 08:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini etkisi altına alan sağanak yağmurun devam edeceği bildirildi. Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken, İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı'nın batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

SEL BASKINI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DENIZLI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    HEP DIŞ GÜÇLER...
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