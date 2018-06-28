Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini etkisi altına alan sağanak yağmurun devam edeceği bildirildi. Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken, İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı'nın batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
SEL BASKINI UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
DENIZLI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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