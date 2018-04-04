Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbullular 5 gün içinde güneş, yağmur ve pus hadiselerini yaşayacak. 4 Nisan Çarşamba günü güneşli ve az bulutlu bir hava yaşanacak. 5 Nisan Perşembe günü pus hadisesi görülecek. 6 Nisan Cuma günü ise çok bulutlu bir hava görülecek. 7 Nisan itibariyle de İstanbul'da kuvvetli yağışlar görülecek.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

YURT GENELİ HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER