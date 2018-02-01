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EGE HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.