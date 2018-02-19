Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Son gelen bilgilere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklığı 1 ila 3 derece arasında düşecek. Bugün Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar ve tipi ise hayatı felç etti. Kardan kaybolan araçlar içerisinde vatandaşlar boğulma tehlikesi atlattı, kara saplanan inek kurtarıldı, hasta almaya giden ambulanslar kara saplandı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen kritik uyarılar ve kritik kent merkezlerindeki hava durumu tahminleri
Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar ve tipi hayatı felç etti. Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Adeta Sibirya'yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Doğu'da kardan kaybolan araçlar içerisinde vatandaşlar boğulma tehlikesi atlattı, kara saplanan inek kurtarıldı, hasta almaya giden ambulanslar kara saplandı.
Kar ve tipi Doğu Anadolu Bölgesindeki Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı'da etkili oldu. Tipinin oluşturduğu sürgünden dolayı Bölgede 320 civarında köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'da mahsur kalan 50'e yakın araçtaki 95 kişiyi kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi.
İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken birde kara saplanan ineği kurtardılar. İnek sahibi uzun süre kurtarmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını ifade ederek, "Allah'ın takdiri. Böyle tipi görmedim. Doğu'da yaşamak çok zor, doğanın zulmü bize" dedi. Ardahan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar ve tipinin bölge genelinde hala etkisini sürdürdüğü, zorunlu olmayanların yola çıkmaması gerektiği bildirildi.
"HASTA KURTARMAYA GİDEN AMBULANSLAR KARA SAPLANDI"
Kars ve Ağrı'da hasta kurtarmaya giden ambulanslar kara saplandı. Kars merkez Hasçiftlik Köyü'nden Kars'a hasta getiren bir aracın yolda mahsur kaldı. Astım Hastası olan Burhan Demirci'yi hastaneye götürmek için yola çıkan yeğeni tipi nedeniyle yolda kaldıklarını, yaklaşık 2 saattir araçta çaresiz bir şekilde beklediklerini ihbar etti. Çakmak Kışlası mevkiinde iki saatlik süreçte tamamen karla kaplanan yolda araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkarılırken, astım hastası Burhan Demirci ise Kars Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyük Ağrı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yusuf Kanat'ın rahatsızlandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. Mahalleye sevk edilen ambulanstaki ekipler, kısa sürede hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı. Ambulans, mahalledeki sokakta kar ve tipi nedeniyle oluşan kara saplandı. Ambulanstaki personel, durumu hemen Doğubayazıt Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı.
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