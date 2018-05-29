Özellikle Marmara ve İç Anadolu'da sel baskınlarına neden olan, yer yer dolu şeklinde görülen yağışlar bugün de yurt genelinde etkili olacak.

İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRASINA DİKKAT!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan güneşli ve açık havanın yerini öğleden sonra gök gürültülü yağış alacak.

Yurt geneli gök gürültülü yağmurlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla'nın iç, Denizli'nin güney, Burdur'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER