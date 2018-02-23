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1 MART’TAN SONRAYA DİKKAT

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Mart’ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek “Asıl buna dikkat etmek lazım” dedi. 1 Mart’ta Marmara’da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: “Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat’ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart’ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul’da, Marmara’da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken.”