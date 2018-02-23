İstanbul' kar yağışı gelecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanları hangi uyarılarda bulundu? İşte tüm soruların yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Çorum, Amasya, Samsun, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul’a gelmesi muhtemel kar yağışıyla ilgili konuşan Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı: “İstanbul’a 25 Şubat gecesi karla karışık yağmur yağabilir. Ancak maksimumu bu. Sonrasında, 26-27 Şubat tarihleri aralıklı yağmurlu ve soğuk geçecek.”
1 MART’TAN SONRAYA DİKKAT
Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Mart’ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek “Asıl buna dikkat etmek lazım” dedi. 1 Mart’ta Marmara’da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: “Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat’ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart’ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul’da, Marmara’da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken.”
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