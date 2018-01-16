Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, tüm denizlerde fırtına beklendiği belirtildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AA'nın haberine göre, Kuzey Ege'de, rüzgarın Perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'de Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ön görülüyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de, Perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi ön görülüyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği ön görülüyor.
Doğu Akdeniz'de, Perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.
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