Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbi maçının ardından siyah-beyazlı takımın yöneticileri Ahmet Nur Çebi, Metin Albayrak ve Ahmet Ürkmezgil çarpıcı sözler söyledi.
AHMET NUR ÇEBİ: İLAHİ ADALET...
"Bizim için ileriye dönük iyi bir mesaj oldu, o yüzden mutluyum. Ofsayt bir gol, verilmeyen penaltımız, Fernandao'ya verilmeyen kırmızı kart. İlahi adalete inanmamak imkansız. Fenerbahçe galibiyeti keyifliydi ancak ligin sonuna bakacağız. Şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz."
METİN ALBAYRAK: "BUGÜN HERKESİ YENDİK"
"Çok güzel bir futbolla galip geldik. Başkanımın dediği gibi ilahi adalet var. Maçlardan önce yapılan algı operasyonlarına karşı bir duruşumuz var. Türk futbolunun daha ileriye gitmesi için o duruşla karşılık veriyoruz. Bugün herkesi yendik. Şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize inanıyor, onları hiç mahçup etmedik. Bize inansınlar."
AHMET ÜRKMEZGİL: "EZE EZE GALİP GELİNEBİLİYORMUŞ"
"Tüm futbolcuları tebrik etmek gerekiyor, çok iyi oynadık. Demek algıya rağmen bir takım eze eze galip gelebiliyormuş."
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