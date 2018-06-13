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''EĞER YATAĞINDAYSAN VE AKLINDA BEN VARSAM...''

İşte Metin Hara'nın o satırları: ''Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…''