Cadde'nin haberine göre, Metin Hara, "Siz aşk, sevgi duygularını nasıl tanımlıyorsunuz? Sevgi, saygı ve aşk evrelerini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Aşk tek evredir. Başka bir evre yok. Aşk gönüldedir. Gönül gelecekte veya geçmişte değil, şimdi de sonsuzluktadır. Aşık bir insan, gönülden kurduğu bağın bir imzada olup olmadığını önemsemez. KarşındHarakini mesaj atıp atmasıyla yargılamaz. Sevdiği insanı hapsedip, yok etmez" yanıtını verdi.





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