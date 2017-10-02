Metin Hara: Biz o tarihte birlikte değildik

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Hara, sevgilisi Adriana Lima’nın kendisini neden programına davet etmediğini soran gazetecilere “O, 3 ay önce çekilen bir demo programdı. Biz o tarihte birlikte değildik” yanıtını verdi.

Adriana Lima

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