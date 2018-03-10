Ayrıldıkları konuşulan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin, önceki gün de bebek beklediği dedikodusu çıktı.



Brezilyalı modelle geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşayan Türk yazar, Instagram'da 'Hamile' ve 'Ayrıldılar' şeklinde bir anket paylaştı.



Metin Hara, "Gülümseyerek ve hayretle izliyoruz" notu ile 'Adriana Lima hamile' dedikoduları yalanladı.

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