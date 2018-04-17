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Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım' mesajını yazdı.