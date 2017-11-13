Metin Hara ile Adriana Lima'nın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

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"Sonsuz karanlık bir evrende

Karanlıktan korkan bir çocuk olmak benim lanetim

Senin gözlerini gördüğüm anda

Sonsuz boşlukla savaşmaya karar verdim

Sevgilim sen huzur içinde uyurken

Huzurla uyanana kadar ve biz bir aile olana kadar

Senin kabusun olan her şeyle savaşacağım."