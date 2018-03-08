Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Metin Hara, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı 36 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima ile ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda, ayrılık yok" dedi.

Katıldığı basın lansmanında müzik eşliğinde dinleyicileri derin duygulara salan Metin Hara, hayali bir hikaye anlatımı ile insanların kırdıkları insanlardan hemen özür dilemesinin gerekliliğini vurguladı.



Türk yazarın hipnoz törenlerini anımsatan anlatımını toplantıyı takip eden konuklar, gözleri ve elleri kapalı olarak takip etti.