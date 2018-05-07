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Hara, dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın çarpışan arabalarda çekildiği kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü yazar, paylaşımının altına "7 milyar gülümseme ve seninki favorim..." mesajını yazıp, sevgilisine olan aşkını bir kez daha gösterdi.