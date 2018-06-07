HT Magazin'de yer alan habere göre, Metin Hara, “İyi yaşam herkesin hakkı” mottosuyla yola çıkan, 110 ülkede ve 4300 noktada kutlanacak olan Global Wellness Day’de; Gül Kaynak, Prof. Dr. Ümit Aktaş, Dilara Koçak ve Aret Vartanyan’la birlikte konuşmacı olarak yer alacak.

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