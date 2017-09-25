Metin Hara'ya büyük şok! Merkezi mühürlendi...

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Posta'nın haberine göre, dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemde olan yazar Metin Hara’nın, İstanbul- Akaretler’deki ‘İnsana Güven’ adlı merkezi Beşiktaş Belediyesi tarafından 18 Eylül’de mühürlendi.