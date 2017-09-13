Metin Oktay, kabri başında anıldı

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş ve ismi Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde Eski Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, yardımcı antrenör Ayhan Akman, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Oktay'a Kuran-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar edildi.

Metin Oktay - Galatasaray

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