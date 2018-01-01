Sözcü’nün haberine göre, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin Özülkü, “2018 yılı umarım herkes için muhteşem bir yıl olur, özellikle ülkemiz için terör olaylarından uzak feraha erdiğimiz, bizlerin de biraz nefes alabildiğimiz güzel bir sene diliyorum” dedi.



Özülkü çifti, sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvar ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlerleyen saatlerde misafirler hep bir ağızdan 10’dan geriye sayarak yeni yılın gelişini kutladılar.

Metin Özülkü, 2018’in ilk dakikalarında her zaman olduğu gibi eşi Eda Özülkü’ye sarılarak tebrik etti.

Eda Özülkü

metin özülkü