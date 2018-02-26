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Şimdiye kadar pek çok kişi Türk olduğunuzu bilmiyordu... Bazı basın organlarında 'Almanya'nın Kardashian'ı Türk çıktı' diye haberler yer aldı...



Aslında her zaman Türk olduğumu gururla söylemişimdir. Bazı insanlar Türk olduğuma şaşırıyor... Türk olmak çok gurur verici. Bizim kültürümüz hiçbir yerde yok.