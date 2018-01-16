Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın 50’den fazla kadına taciz ve tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından cinsel şiddete karşı başlatılan kampanya tüm dünyada sürüyor. Fransız oyuncu Catherine Deneuve (74) liderliğinde 100 kadın, ABD’deki cinsel taciz sonrası dünya genelinde başlatılan #BenDe (#MeToo) kampanyasının aşırılığa varmaya başladığını ileri sürerek, erkeklerin kadınlara kur yapmasının serbest olması gerektiğini savunan bir mektup yayımladı. Deneuve, mektuptan incinen taciz mağduru kadınlardan özür diledi.

‘BEBEK MUAMELESİ YAPMAYIN’

Tartışmalara ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da dahil oldu. Kampanyaya yanıt verirken dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Rice “Kadınları birer kar taneciğine dönüştürmeyelim, onlara bebek muamelesi yapmayalım” dedi. Rice, “Erkekler yakında kadınlara işyerlerinde daha az yer vermenin mantıklı olduğu kanısına varabilir. Böyle düşünenlere denk geldim, endişelendim” dedi.

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