Fransa’nın başkenti Paris Moda Haftası, erkek moda markalarının defileleriyle başladı. Ancak ilk günden görülen o ki moda sektörünün de taciz ve tecavüze dikkat çekmek üzere başlatılan #MeToo (Ben de) hareketi üzerine söyleyecek sözü var.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre zira Fransız tasarımcı Julien David’in çarşamba günü sunulan defilesinde erkekler köpek olarak gösterildi.

David, “İnsan türlerini biraz uzaktan işlemek istedim. Bu biraz insan laboratuvarı gibi” diye konuştu.

Belçikalı moda tasarımcısı Walter van Beirendonck da dünkü defilede erkek modelleri birer domuz maskesiyle podyuma çıkardı. “#MeToo” hareketi Fransızca “#BalancetonPorc” (Domuzunu gammazla) sözleriyle yankı bulmuştu.

Paris Moda Haftası

MeToo

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