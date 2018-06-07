Metrekareler de fiyatlar da düşüyor

2017 yılında 1,4 milyonun üzerinde satışla rekor kıran gayrimenkul sektöründe ufak metrekarelere olan talep giderek artıyor. İstanbul’da Piyalepaşa, Emaar Square ve Vadi İstanbul gibi çok sayıda önemli projede imzası bulunan iki design group Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader, gayrimenkul sektöründe metrekarelerin ufaldığını ifade ederken, bu yönde vatandaştan gelen talebin konut arzını da yeniden şekillendirdiğinin altını çizdi.
2+1 DAİRELERDEN 1+1’E DÖNÜŞ VAR
Şehir merkezlerinde yaşamanın metrekare bazında pahalılaştığını, bu yüzden de konutların gittikçe küçüldüğünü vurgulayan Murat Kader, “Artık 3+1 yaşayanlar 2+1’de yaşamanın yollarını arıyor. 2+1’de yaşayanlar 1+1’e dönüyor. Bizim de mimarlar olarak görevimiz o kişinin konforundan bir şey kaybetmeden aynı yaşamı sürmesini sağlamak. Yeni projelerde de buna özen gösteriyoruz” dedi.
40 METREKARENİN ALTINA İNİYORUZ
Şirket olarak herkesin satın alabileceği ve bütün mobilyasını içine koyabileceği en küçük daireyi bulmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Murat Kader, “9 kişilik inovatif bir takım kurduk ve bu takım yaklaşık bir ay boyunca yeni nesil ideal daireyi araştırdı. Bu çalışmada üç ana kriter belirledik. Bunu yaparken de Türkiye’de enerji kaynaklarını daha az tüketecek; daha kolay satılabilecek ve daha kolay işletilebilecek bir model üzerine çalıştık. Sonunda ortaya metrekaresi yüzde 15’e yakın ufaltılmış bir konsept çıktı. Türkiye’de 1+1 bir dairenin ortalama büyüklüğü 45-50 metrekaredir. Biz bunu, yenilikçi çözümler ve doğru alan kullanımı ile 38-42 metrekareye indirdik. Nette 7, brütte 12 metrekarelik bir alan kazanımı var. Yani ortalama bir 1+1’deki tüm mobilyaların ferahlıktan ödün verilmeden sığdığı, hiçbir eksiğin olmadığı, daha düşük maliyetlere ısınan ama yaklaşık 50 bin TL daha ucuz bir konseptten bahsediyoruz” dedi.
Yakın gelecekte, lüks projeler dışında 3+1 ve 4+1’lerin gereksizleşeceğini ifade eden Murat Kader, “Bu trend hızlanarak devam edecek. Artık konut yatırımcıları da ayağını yorganına göre uzatmanın öneminin farkına vardı. Mesela ben ortaokula kadar kız kardeşimle aynı odada yaşadım. 2+1 bir dairede büyüdüm. ‘Her çocuğa bir oda’ konsepti bugün gerçekten çok az ülkede karşımıza çıkan bir durum. Örnek vermek gerekirse Almanya’da her bir çocuğa bir oda yok ki ortalama gelir düzeyi bizim daha üzerimizde…” ifadelerini kullandı.
4 METREKARE TASARRUF 90 TANE 2+1 DEMEK
Yatırımcının büyük ilgi gösterdiği bu konseptin proje sahipleri için de önemli avantajları olduğunu ifade eden Murat Kader, “Yaklaşık 3.500 ünitelik bir proje düşünün. Bunun yarısı 1+1 olsun. Her 1+1’den yaptığımız 4 metrekarelik tasarruf, projede yaklaşık 90 tane ilave 2+1’e karşılık geliyor. Tek yaptığımız aslında daire kapısının antreye değil, salona açılmasını sağlamak. Onun dışında dairenin her odası aynı büyüklükte” dedi.
ENERJİ TÜKETİMİNİN %65’İ KONUTLARDAN
Murat Kader şöyle devam etti: “Diğer yandan dünyada enerjinin yüzde 65’ini sadece konutlar tüketiyor. Dolayısıyla konutların tasarımı çok büyük bir tasarruf sağlayabilir. Gayrimenkulde dünya kaynaklarını en az biçimde tüketerek en optimum çözümü bulmamız şart. Bu yüzden de bugün doğru tasarım her şeyden daha önemli.”
PİYASADAKİ GERGİNLİK SUNİ
Gayrimenkul sektöründeki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Kader, şu an sektörde ufak çaplı bir düzeltme yaşandığının altını çizerken, “Özellikle maliyetler tarafında ciddi bir yükseliş var. Mevcut konjonktürde fiyatları artırmak da oldukça güç. Ama ben bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Seçimlerden sonra piyasanın canlanacağına inanıyorum. Piyasalardaki mevcut gerginliğin de suni olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de bugün ciddi bir konut talebi var ve bu gelecek yıllarda da artarak devam edecek. Konut sahipliği oranlarına baktığımızda da hâlâ Avrupa ve dünyanın gerisindeyiz. Bizde bu oran yüzde 67. Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Polonya gibi ülkelerde bu oran yüzde 90’lara yaklaşıyor” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.