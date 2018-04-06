İsveç’in başkenti Stockholm, dünyanın en büyük ve uzun sanat galerilerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre neredeyse her istasyonda renkli işleri yolculara duvarlarında tanıtan metro ağında 150 kadar sanatçının resimleri, heykelleri ve mozaikleri yer alıyor.

Sanat eserlerinin teması ise kadın hakları, ormanların yok olması ve entegrasyon. 1956’da kurulan metro sisteminde 100 durak var ve 90’ı bu eserlerle kaplı.

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