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Metro ve otobüslerde kaydedildi!

27.06.2018 - 11:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi acayip kostümlerle boy gösteriyor, kimi ise soğan bile doğruyor! İşte toplu taşımalarda kayıt alınan ilginç insanlar...

  • 1 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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    Bazen ilginç davranışları, bazen de giyimiyle herkesin dikkatini çeken bu insanlar, diğer yolcular tarafından böyle görüntülendi.

  • 2 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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    Örneğin metro istasyonunda kaydedilen bu görüntüde küçük bir çocuğun yolculara duygusal konularda parayla tavsiye verdiği görülüyor. 

  • 3 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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    Yağmurdan korunmak için kendince çözüm üreten kadın ise bu şekilde kayıt altına alındı. 

  • 4 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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     İşte toplu taşıma araçlarından kameraya yansıyan ilginç kareler...

  • 5 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 33 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 37 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 38 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 40 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 42 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 43 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 44 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 45 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 46 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 47 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 48 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 49 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 50 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 51 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 52 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 53 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 54 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 55 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 56 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 57 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 58 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 59 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 60 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 61 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 62 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 65 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 66 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 67 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 68 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 69 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 70 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 71 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 72 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 73 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 74 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 75 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 76 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 77 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 78 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 79 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 80 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 81 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 82 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 83 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 84 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 85 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 86 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 87 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 88 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 89 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 90 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 91 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 92 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 93 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 94 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 95 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 96 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 97 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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  • 98 Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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