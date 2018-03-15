Sefaköy'de iş görüşmesi dönüşünde metrobüs üst geçidinde bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Gürkan Aras hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesi için gittiği Beylikdüzü'nden dönerken Sefaköy metrobüs durağı üst geçidinde önü kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesildi. Yaşanan tartışmanın ardından talihsiz genç saldırgan veya saldırganlar tarafından bıçaklandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Gürkan Aras Tuzla Şifa mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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