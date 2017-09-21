Metrobüslerde oturarak yolculuk, ilk duraktan sıraya girmeyle başlıyor

İstanbul trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken metrobüslerde genellikle sıkışık yolculuk yapanlara oranla ilk duraktan araçlara binenler, kendi oluşturdukları sıraya girerek koltuğa oturuyor, çoğu zaman uyuyarak yolculuk yapma fırsatı buluyor.
DHA'nın haberine göre, Avrupa yakasında Beylikdüzü, Anadolu yakasında ise Söğütlüçeçme istasyonları arasında yolcu yoğunluğuna göre kısa aralıklarla araç hareket etmesine rağmen günde ortalama 800 bin kişinin taşındığı metrobüslerde oturarak yolculuk yapanlar kendilerini şanslı hissediyor. Günün ilk ışıklarında metrobüsün ana istasyonlardan Avcılar ile Söğütlüçeşme arasındaki 42 kilometre uzunluğundaki 33 duraklık 1 saati aşkın yolculuğu ayakta geçirmek istemeyenler garajdan çıkarak durağa gelen araçların yolcu almaya yanaştığı 2 noktada araçların kapılarının bulunduğu noktalarda tek sıralı kuyruklar oluşturuyor. Metrobüse koltukların doluncaya kadar binen, daha sonra ayakta yolculuk yapmak isteyenlere yol veren yolcular, arkadan gelecek aracı beklemeye başlıyor.
Avcılar'ın yanı sıra araçların ilk hareket noktası Beylikdüzü ve Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme'den oturarak yolculuk etmek isteyenler, kuyruklarda sıra tartışmaları yaşandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir çözüm bulmasını istiyor. Metrobüse ilk istasyonların dışında kuyruk uygulanamazken bu duraklarda özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu fazlalığı nedeniyle sabah ve akşam binmek bile zaman zaman imkansız hale geliyor.
Gün doğmadan yollara düşerek Avcılar Merkez Üniversite İstasyonu'na ulaşan ve Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu'ya oturarak yolculuk yapmak için kuyruğa giren, birkaç metrobüsün geçmesinden sonra koltuğa oturabilen yolcular bu avantajı kullanmaya çalıştıklarını söyledi.
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