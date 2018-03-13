İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine tartışma çıktı. Bu anlar yolcuların telefon kameraları tarafından kaydedildi.



CNN Türk'te yer alan habere göre İstanbul'da metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi’ olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, “Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters” ifadeleriyle savundu.

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