Dava dosyasına göre; 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş., yolculardan 17 yaşındaki C.K.'nın baldırına birkaç kez dokundu. A.Ş., C.K.'nın yanından uzaklaşması üzerine bu kez aynı hareketi A.A. (17)'ya yaptı. A.A.'nın tepkisi üzerine tartışma yaşandı. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. C.K. ve A.A., A.Ş.'den şikayetçi oldu.



BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI



DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.Ş., adliyeye sevk edildi. 2 Ocak'ta da tutuklandı. A.Ş., hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. A.Ş., yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi.



7 YIL 6 AY CEZA ALDI



İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'ta 2018 tarihinde karara çıktı. 14 yıla kadar hapis istenen sanığın, “Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



İSTİNAF KARARI ONADI



Karar sanığın avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.

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