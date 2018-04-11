Metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki Aydoğan Ş. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan sanığın cezasını ertelemedi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile mağdur kızlardan 19 yaşındaki C.K. hazır bulundu. Diğer mağdur A.A. ise duruşmaya gelmedi.
TUTUKLU SANIK: BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM
Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, "45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Müştekiler kendi kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU
Daha sonra söz alan mağdur C.K ise, "Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı. Rahatsız oldum. Sanığın elininin birkaç kez sağ baldırıma değdiğini hissettim. Biraz kenara çekildiğim halde aynı harekete devam etti. Ben ileriye gidip sanığı takip etmeye başladım. O sırada A. isimli kişiye aynı şekilde tacizde bulunduğunu gördüm. A. fark ettiğinde sanık başka tarafa bakmaya devam etti. Sinirlerim bozuldu bağırmaya başladım. 'Ben sizi izliyorum, ne yapıyorsunuz' dediğimde bana 'Ben ne yapıyorum' dedi. Daha sonra olaya güvenlik müdahale etti" diyerek şikayetçi oldu.
Son sözü sorulan sanık Aydoğan Ş. "Beyanları kabul etmiyorum. Hiçbir diyaloğum bile olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.
MAHKEME HER İKİ EYLEM İÇİN AYRI AYRI 3 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASI VERDİ
Ancak mahkeme, sanığın üzerine atılı "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Kararda, sanığın toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçu işlemesi nedeniyle cezada artırım uygulandı. Mahkeme, iki ayrı eylemden 3 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı ertelemedi.
DURUŞMA SONUNDA ARBEDE ÇIKTI
Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.
İDDİANAME
İddianameye göre, 1 Ocak 2018 günü metrobüste yolculuk yapan sanık Aydoğan Ş., mağdur C.K.'ya yanaşarak baldırına birkaç kez dokundu. C.K 'nin kenara çekilmesine rağmen sanık tacizlerini sürdürdü. Bunun üzerine mağdur C.K, sanığın yanından uzaklaşarak onu uzaktan izlemeye başladı. Sanık Aydoğan Ş. bu defa A.A.'ya yanaşıp eliyle taciz etmeye başladı. A.A. tepki gösterince yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi gelerek olaya müdahale etti. C.K. ve A.A. tacizde bulunan adamdan şikayetçi oldu. Sanık Aydoğan Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanık Aydoğan Ş. hakkında insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan iki ayrı eylemi nedeniyle 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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