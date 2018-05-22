Metrobüste şoföre şemsiyeyle saldırıp faciaya neden olan Murat Akbulut olaydan 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı. Elindeki şemsiyenin 'silah' sayıldığı ve 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık kendini, “Şoför anneme küfretti. Kendimi kaybettim, hatırlamıyorum” diye savundu. Bazı mağdurlar ise metrobüs şoföründen de işini düzgün yapmadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mahkeme, İETT'den şoförün psikoteknik raporlarını isteyerek duruşmayı erteledi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, metrobüste şoföre şemsiyeyle saldırıp 11 kişinin yaralanması, birçok aracın da zarar görmesine neden olan yolcu Murat Akbulut olaydan 2 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
“BU KADAR İNSANIN CANINA KAST ETMEK İSTEMEZDİM”
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut ve aralarında metrobüs sürücüsü Recai Türkoğlu'nun da bulunduğu birçok mağdur ve avukatları katıldı. Sanık Akbulut, her sabah Altunizade metrobüs durağından Söğütlüçeşme'deki iş yerine gittiğini belirterek, “Metrobüs Acıbadem durağında durdu. Yaşlı bir bayan metrobüse binmek istedi, şoför kapıyı açmadı. Şoföre kapıyı açması söylendi, dinlemedi. 'Bağırmayın kahraman eşekler. İstediğimi alır, istediğimi almam' dedi. 'İnsanız hakaret etmene gerek yok' diyerek sözlü tepki gösterdim. Şoför yerinden kalkıp göğsümden gitti. Bir yolcu beni çekip başımı belaya sokmamamı ve şoförün kendilerine hayvanmışız gibi davrandığını söyledi. Arkaya doğru ilerledim. Şoför anneme küfredince kendimi kaybettim. Serzenişte bulundum, elimi salladım. Kendimi kaybettim. Pek hatırlamıyorum. Elimde şemsiye de vardı” dedi. Mahkeme hakimi şemsiye ile şoföre vurup vurmadığını sorunca da, “O kadar kişi içinde anneme küfür edilince kendimi kaybettim. Şemsiyeyi savurup savurmadığımı hatırlamıyorum. Bu kadar insanın canına malına kast edecek bir şey yapmak istemezdim, pişmanım” diye yanıt verdi.
NE OLMUŞTU?
Acıbadem'de 2016 yılının Eylül ayında metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ile tartışan yolcu Murat Akbulut, şoföre elindeki şemsiye ile saldırdı. Metrobüs yoldan çıkıp 3 aracı altına aldı, ardından 2 katlı otobüse çarpıp durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı, şans eseri ölen olmadı. Olayın ardından tutuklanıp 3 ay sonra tahliye edilen saldırgan hakkında “kasten yaralama", "olası kast ile birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla kişiye yönelik olası kastla mala zarar verme" ve "olası kastla kamu malına zarar verme" suçlarından 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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