İstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattında "bomba şakası" yaparak paniğe neden olan 18 yaşından küçük lise öğrencisi 3 gencin şakası ceza ile bitti. Mahkeme, gençlere, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 1'er yıl 1'er ay 10'ar gün hapsine karar verdi. Ceza ertelendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, lise öğrencisi 3 genç, 4 Mart 2016 tarihinde Kadıköy merkezden Kartal istikametine giden metroya bindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ünalan istasyonuna gelmeden gençler aralarında plan yaptı.

Plan gereği Ünalan durağında inen M.O.Ö., metronun kapısı kapanmadan önce elindeki çantayı "Allahu ekber" diyerek vagon içerisine fırlattı ve peronda yoluna devam etti. Metroda bulunan yolcular ise büyük panik yaşayıp kaçmaya başladı. Olay nedeniyle seferdeki 15 araçta toplamda 51 dakika, olayın gerçekleştiği metroda ise 6 dakikalık gecikme yaşanırken "bomba şakası" yaparak paniğe neden olan M.O.Ö., Y.K. ve A.Y. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 2'şer yıldan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Anadolu 5. Çocuk Ceza Mahkemesi'nde 'kapalı' görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz 3 genç katılmazken onları avukatları temsil etti. İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.'nin de mağdur olarak yer aldığı duruşmada mahkeme hakimi kararını açıkladı.

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın boyutunu gözeterek 3 çocuğu önce "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 2'şer yıl hapse mahkum etti. Sanıkların yaşlarını ve duruşmalardaki 'iyi hal'ini dikkate alan mahkeme cezada indirime giderek çocukların ayrı ayrı 1'er yıl 1'er ay 10'ar gün hapsine ve 3 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Çocukların bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdikleri ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırıldıklarının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.