İstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattında "bomba şakası" yaparak paniğe neden olan 18 yaşından küçük lise öğrencisi 3 gencin şakası ceza ile bitti. Mahkeme, gençlere, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 1'er yıl 1'er ay 10'ar gün hapsine karar verdi. Ceza ertelendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, lise öğrencisi 3 genç, 4 Mart 2016 tarihinde Kadıköy merkezden Kartal istikametine giden metroya bindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ünalan istasyonuna gelmeden gençler aralarında plan yaptı.
Plan gereği Ünalan durağında inen M.O.Ö., metronun kapısı kapanmadan önce elindeki çantayı "Allahu ekber" diyerek vagon içerisine fırlattı ve peronda yoluna devam etti. Metroda bulunan yolcular ise büyük panik yaşayıp kaçmaya başladı. Olay nedeniyle seferdeki 15 araçta toplamda 51 dakika, olayın gerçekleştiği metroda ise 6 dakikalık gecikme yaşanırken "bomba şakası" yaparak paniğe neden olan M.O.Ö., Y.K. ve A.Y. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 2'şer yıldan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HAPİS CEZASI ERTELENDİ
Anadolu 5. Çocuk Ceza Mahkemesi'nde 'kapalı' görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz 3 genç katılmazken onları avukatları temsil etti. İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.'nin de mağdur olarak yer aldığı duruşmada mahkeme hakimi kararını açıkladı.
Mahkeme, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın boyutunu gözeterek 3 çocuğu önce "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 2'şer yıl hapse mahkum etti. Sanıkların yaşlarını ve duruşmalardaki 'iyi hal'ini dikkate alan mahkeme cezada indirime giderek çocukların ayrı ayrı 1'er yıl 1'er ay 10'ar gün hapsine ve 3 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Çocukların bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdikleri ve bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırıldıklarının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 21 dakika öncedaha da cok olsun.. carsamba aksamı viaport magazındaydık mahkum kaçtı polis silah acmak zorunda kaldı ordan birisi canlı bomba diye şaka yaptı neyeapacagımızı şaşırdık herkes panik oldu koşturmaca ittirmece hersey oldu.. izdiham gibiydi00