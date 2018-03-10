Ortaçağ'ın en büyük devleti olan Roma İmparatorluğu’nun başkenti Roma’da yapılan metro kazılarından tarih fışkırıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre arkeologlar, C hattının metro tünel kazılarında işçilerin fark ettiği mozaiklerin, çok büyük ve zamanına göre oldukça lüks bir villaya ait olduğunu tespit etti. Yerin 40 metre altında bulunan villanın tam 14 odası var.

Odalar ve giriş zeminlerindeki mermer kaplamalar ile çeşitli desenler içeren mozaikler, villanın sahibinin Roma’da oldukça önemli bir görevde olduğuna işaret ediyor.

İtalyan arkeologlara göre villa büyük ihtimalle 2 bin yıl önce yaşamış önemli bir Roma komutanına aitti. Çünkü bilim insanları, evin çok yakınında bir de askeri kışla binası olduğunu keşfetti. Bu önemli keşfin ardından Roma Belediyesi, villayı koruyarak metro kazılarını sürdürebilmenin çarelerini arıyor.

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