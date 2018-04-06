Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu.

İHA'nın haberine göre, bombaları bulan görevliler durumu hemen polis ekimlerine bildirdi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.

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