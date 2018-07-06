Erzurum’un Yukarı Köşk Mahallesi'nde bulunan eski Aziziye Araştırma Hastanesi binası, alkol ve uyuşturucu bağımlıların mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri terk edilmiş binaya bir an önce çare bulunmasını istedi. Madde bağımlıları ile alkoliklerin binayı mekan edinmeleri ve gece de burada kalmaları mahalleliyi çileden çıkardı.



Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leylan'ın otopsi için getirildiği Erzurum Adli Tıp Kurumu da eski Aziziye Araştırma Hastanesiyle aynı arazi içerisinde yer alıyor. Leyla'nın o gece Adli Tıp Kurumuna getirildiğini gören mahalle sakinleri metruk binanın bu şekilde durmaya devam ettiği sürece kendi çocuklarının canlarından şüphe duyduklarını ifade etti.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinleri yangından sonra binaya bakmak için geldikleri sırada önlerinden içerisinde alkol olan poşetle geçen kişilere denk geldiklerini belirtti.



Mahalle sakinlerinden Demet Özer dışarı çıkmaya korktuklarını ifade ederek "Buraya bayan getiriyorlar, uyuşturucu içiyorlar ve alkol içiyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak çok huzursuzuz. Bizler mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atmasını bekliyoruz. Bu olayların burada olmasını istemiyoruz. Çok rahatsızız. Emniyetin de bu olaylara en kısa zamanda mahalleli olarak el koymasını istiyoruz. Biz mahalleli olarak dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz. Bu olaylar böyle devam etmemeli" şeklinde konuştu.



Metruk bina bugün alkolik ve madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde çıkan yangını uzun süren çalışmalar sonucunda söndürdü.

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