Metz - Angers rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Metz ile Angers, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Metz 26 puanla 20. sırada, Angers 38 puanla 14. sırada bulunuyor. Metz son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Angers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 145. İddaa'da Metz kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Angers kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Metz son hafta oynanan Guingamp maçında 2-2 berabere kaldı.

Angers ise Lyon karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Metz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Metz, kendi sahasında 15 gol attı, 31 gol yedi.

Angers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Angers, 16 gol atarken 21 gol yedi.