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Mevlana sözleri, sosyal ağlarda paylaşmak için en çok aranan konular arasında yer alıyor. Bizde sizler için en güzel Mevlana sözlerini derledik. İşte WhatsApp, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşılabilecek en güzel Mevlana sözleri;