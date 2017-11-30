Mevlid Kandili bir çok ülkede idrak edildi

ÜSKÜP
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, yurt içinde olduğu gibi çeşitli ülkelerde de kutlandı.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ülkedeki Müslümanlar yatsı namazı için camileri doldurdu.
Başkent Üsküp'te Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi'nde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliğince kandil programı düzenlendi.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın katıldığı programa, bölgedeki Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.
ALMANYA
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisini dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni birlikte idrak etti.
Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu.
Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisinde düzenlenen programda, din görevlileri Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu.
Camide düzenlenen özel programın sonunda, her milletten Müslüman hep birlikte dua etti.
PAKİSTAN
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili sebebiyle Pakistan'ın Karaçi kentinde camiler, cadde ve sokaklar ışıklandırıldı.
IRAK
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Azamiye semtinde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Azamiye'nin merkezinde bulunan İmam-ı Azam Ebu Hanife türbe ve camisinin bulunduğu alanda mevlit okutuldu. Söz konusu etkinliğe Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile çok sayıda devlet erkânının yanı sıra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
ETİYOPYA
Etiyopya'da yaşayan Türk vatandaşları Mevlit Kandili münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.
Başkent Addis Ababa'daki Din Hizmetleri Müşavirliğinin mescidinde toplanan vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini birlikte yaşadı.
Programda Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuyan Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar, konuşmasında, Hz. Muhammed’in tüm Müslümanlar için örnek olduğunu hatırlattı.
GÜRCİSTAN
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde, MevlitKandili idrak edildi.
Kandil programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Tiflis Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev ve Müslümanlar katıldı.
BOSNA HERSEK
Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle Bosna Hersek'te geleneksel düzenlenen "Selam Ya Resulallah" etkinliği kapsamında, başkent Saraybosna'da "Miraç ve Yolculuk Durakları" isimli minyatür sergisi açıldı.
Yunus Emre Enstitüsünün de desteğiyle tarihi Başçarşı'daki Brusa Bezistanı'nda düzenlenen "Osmanlı kültür ortamında miraç" konulu "Miraç ve Yolculuk Durakları Sergisi"ne ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.
BULGARİSTAN
Bulgaristan'ın Filibe şehrindeki Murat Hüdavendigar Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni birlikte idrak etti.
Mevlit Kandili dolayısıyla Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin güneydoğusundaki Filibe şehrindeki Murat Hüdavendigar Camisi'nde, bölge müftülerinin de katılımıyla program düzenledi.
Programa Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Hacı, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve çok sayıda Müslüman katıldı.
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