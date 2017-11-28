Mevlid Kandili mesajları - Resimli kandil mesajları (2017)

İslam dininin önemli günleri arasında yer alan ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından ibadetler ve dualarla ihya edilen Mevlid Kandili için bekleyiş sona eriyor. Kandili bekleyen Müslümanlar, bir yandan da kandil gününde yakınlarına ve akrabalarına göndermek için "Mevlid Kandili mesajları" ve "resimli kandil mesajları" aramalarını yapıyor. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Mevlid Kandili mesajları ve resimli kandil mesajları...
Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'nde vatandaşlar birbirine mesajlar göndererek bu mübarek günü tebrik eder ve iyilik diler. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları...
- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
- Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
- Ey yüce Peygamber! Senin hürmetine yaratıldı tüm alemler... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, Allah dualarınızı kabul etsin.
- Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Allah hepimize Efendimiz'in(sav) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun....
- Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
- "Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi şereflendiren Efendimiz'in (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dilerim. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...
- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
- Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
- Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
- Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Kandil mesajları ile yakınlarının Mevlid Kandili'ni tebrik etmek isteyen vatandaşlar, aynı zamanda resimli kandil mesajları için araştırma yapmaya başladı. İşte kandil tebriğinde kullanabileceğini en güzel resimli kandil mesajları...
"Allah'ım, benim ve tüm iman eden kardeşlerimin bilerek ya da bilmeyerek işledikleri tüm hatalarını ve tüm günahlarını bağışla. Amin..."
Semanın kapılarının sonua kadar açılıp, rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede, düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun.
Bütün kainatı Hz. Muhammed için yaratan Allah'ım, bizleri de O'nun yüzü suyu hürmetine affet. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...
Gül bahçesine girenler gül olmasa da, gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Hayırlı kandiller...
Cennete ilk çağırılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allah'a en çok hamd edenlerdir. (Hadis-i Şerif) Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...
"Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir." (Hz. Muhammed)
Yarabbi, bu mübarek Mevlid kandilinde Müslüman alemindeki ateşleri söndür. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...
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