Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın serbest bıraktığı sekiz FETÖ’cü askerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın daha önce Türkiye’ye darbecileri vereceğini söylediğini belirterek “Yunanistan’ın vermek istediğini biliyorum ama Yunanistan’a Avrupa Birliği dahil Batı’dan bu konuda çok ciddi baskı geldi ‘bunları Türkiye’ye vermeyin’ diye” değerlendirmesinde bulundu.
FARKLI DAVRANIRIZ
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Bakan Çavuşoğlu, “ Yunanistan bunları bize vermezse yarın benzer konularda da bizim tutumumuz farklı olur” dedi. Türkiye’nin Yunanistan ile daha önce adli konular dahil birçok konuda ortak çalışma yürüttüğünü belirterek “Nedense darbeyle ilgili konuda darbeden en çok çekmiş ülke olarak Yunanistan atmak istediği adımları atamadı” diye konuştu.
GERİ KABUL RESTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın FETÖ’yle ilgili kararına tepki göstermiş ve Atina’yla yapılan Geri Kabul Anlaşması’nın durdurulduğunu söylemişti. Ancak daha sonra bir Dışişleri yetkilisi Türkiye’nin verdiği kararın hukuki yönleri olmakla birlikte Avrupa Birliği’yle yapılan Geri Kabul anlaşması’na uygulamada bir etki etmeyeceğini söylemişti. Yunanistan’ın serbest bırakılmasına karar verilen FETÖ’cüleri bir askeri kışlada koruma altına aldığı iddia ediliyor. Atina’nın suikast şüphesiyle darbecileri kışlada tuttuğu belirtiliyor. Bu arada askeri yasak bölgede sınırı geçtikten sonra yakalanan 2 Yunanistan askeriyle ilgili gerilim de devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 1 Mart’taki olaydan sonra askerlerin serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulunmuş ve bir jest yapılmasını istemişti.
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