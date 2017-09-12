Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir." şeklinde yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin sözlerine ise "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir." cevabını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Pazartesi günü düzenlediği bir panel sırasında konuşmuştu.

Reuters'in haberine göre Gabriel, "(Silah ihracatına ilişkin) Türkiye'nin bize gönderdiği bütün büyük talepleri karşılayamayız ki bunların sayısı az değil, silah satışını dondurduk" demişti.