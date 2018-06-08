Mevlüt Erdinç'in acı günü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in babası Sayın Mehmet Erdinç'in hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Erdinç'e yüce Allah'tan rahmet, başta Mevlüt Erdinç olmak üzere; merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Mehmet Erdinç'in cenazesinin ikindi namazının ardından memleketi Yozgat'ta defnedileceği belirtildi.