İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Şile ve köylerini ziyaretinde Göksu Deresi üzerine yapılacak baraj projesiyle ilgili konuştu. Göksu, Gökmaslı, Soğullu ve Çataklı köylerini etkileyecek baraj son dönemde tartışma konusu olmuştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bölgeye yapılacak baraj için çevre köyleri kamulaştırmadan yapılmasını sağlayacak yeni bir proje hazırladıklarını belirten Uysal, “Burada yapılacak baraj İSKİ’nin su ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından yapılacak” dedi.

KÖYLERİN DURUMU

Sıkıntı olan esas konunun buradaki köylerin durumu olduğunu belirten Uysal, “Benden önce Kadir Abi ‘Buradaki mağdur durumda kalan köylerin boşaltılmadan yerinde korunarak bir şey yapılabilir mi?’ girişimiyle ön çalışma başlatmış. Evet bu gerçekleştirilebilir. DSİ’nin projesinde 220 milyon metreküp su tutuluyor. Köyler taşınmadan, mağdur edilmeden, yeni yapılacak proje değişikliğiyle 200 milyon metreküp su tutulabiliyor” diye konuştu.

‘ÇÖZÜMÜ VAR’

Bu şekilde kamulaştırma yükünden kurtulunacağını kaydeden Uysal, “O zaman geriye kalan Ağva bölgesinin taşkınıyla ilgili de parça parça bentlerle sorun çözülebiliyor. Yani Büyükşehir açısından işin çözümü var. Peki barajı İSKİ mi yoksa DSİ mi yapacak? İSKİ adına DSİ yaparsa parasını bizden alıyor. Bu durumda ortaya çıkan sonuç; bizim dediğimize itiraz edeceğine ihtimal vermiyoruz.”

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