İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuk için AK Parti'nin adayı resmen açıklandı. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde AK Parti'nin adayı oldu.



3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Kadir Topbaş’ın geçen cuma açıkladığı istifa kararı, siyaset kulisleri ve kamuoyunun gündemine oturdu. 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala gerçekleşen istifanın ardından, gözler İBB Meclisi tarafından yapılacak seçime çevrildi. İstanbullularla birlikte tüm Türkiye’nin gözü kulağı, bugün İstanbul’u yerel seçimlere taşıyacak yeni başkanı seçecek İBB Meclisi’nde olacak.

MECLİS SEÇİM İÇİN TOPLANDI, KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

DHA'nın haberine göre; Bir grup CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Üyelerin yerini almasının ardından adaylar konuşma yapıyor.

İstanbul’un yeni başkanını seçecek İBB Meclisi’nde toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u AK Partili, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1’i de bağımsız.Belediye Meclisinde yapılacak oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya AK Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse, yeni başkan salt çoğunluk oyun aranacağı (156 oy) üçüncü turda belirlenecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İLERİSİ İÇİN DE ŞANS GETİRECEKTİR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleşti. Sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal göreve başlayacak. Mevlüt Bey Başakşehir'de başarılı bir belediye başkanımız. Büyükşehir'de de başarılı işler yapacaktır. Yaptığı hizmetler de onun ilerisi için de büyük şans getirecektir" dedi.

Yıldırım, başka belediyelerde de görev değişikliği olup olmayacağına yönelik soru üzerine de şunları söyledi: "Belediyelerimizle ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir prensip var. Belediyeler vatandaşa en yakın yerel idarelerdir. Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa. Bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa tabii ki bunlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece AK Partili belediyelerle sınırlı değil. Yanlış yapanın üzerine gidilecek"

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

RAKİBİ EKREM İMAMOĞLU

Uysal'ın Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu olacak. İmamoğlu, halen Beylükdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

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