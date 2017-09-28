İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine aday olarak AK Parti'den Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gösterildi. Peki Mevlüt Uysal kimdir?
MEVLÜT UYSAL KİMDİR?
Mevlüt Uysal, 1966 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Uysal, okulunu tamamladıktan sonra da serbest avukatlığa başladı.
Bir süre boyunca serbest avukatlık yapan Mevlüt Uysal, bir yandan da siyasetle uğraşmıştır. Başakşehir'de yaşayan Mevlüt Uysal, 1997 yılında 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.
Ardından 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir birleşti ve ilçe oldu. Bunun üzerine Mevlüt Uysal da 2009 yılındaki yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Yapılan seçimlerde sandıktan Mevlüt Uysal'ın adı çıktı ve Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerde de bir kez daha kazanan Mevlüt Uysal, ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuğa aday olarak Mevlüt Uysal, 28 Eylül 2017 tarihinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
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