Yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuğa Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi.

3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Kadir Topbaş’ın geçen cuma açıkladığı istifa kararı, siyaset kulisleri ve kamuoyunun gündemine oturmuştu.

1. TUR TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkanlık oylamasının 1. turu tamamlandı. 307 oy kullanıldı. Bir oy mühürsüz olduğu için geçersiz sayıldı. 306 oyun sayımına geçildi. (İBB Meclisinde AK Parti 179, CHP 127, MHP 2 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 309 kişi oy kullanma hakkına sahip) Mevlüt Uysal 179, Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

2. TUR SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde ikinci tur oy verme işlemi sona erdi.

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde ilk tur oylamada başkan seçilemediği için ikinci tura geçildi.

İkinci tur oylamada kullanılan 308 oyun 1'i geçersiz sayıldı. Oylama sonucu, AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı. İkinci turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin 3'te 2 çoğunluğunun oyunu alamadığı için üçüncü tur oylamaya geçildi.

3. TURDA İBB BAŞKANI BELLİ OLDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın haberine göre; İBB Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti'nin İBB adayı Mevlüt Uysal 179 oy alarak salt çoğunlukla İBB Başkanı seçildi. Kullanılan oy 308 geçersiz 4 Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı.

YENİ İBB BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

"Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Ülkemiz adına, İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Tabi şahsım adına da hayırlısı olsun diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. İstanbullu'lar bizleri seçerken oy verdiler. Şahsım adına, inşallah İstanbullu'lara mahçup olmayız diyorum. Başta aday gösterilmemde teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 ylında İstanbul Belediye Başkanı olarak bir çığır açtı. Eğer şu anda İstanbul'a gelenler güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsa onun eseridir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum."

MEVLÜT UYSAL GÖREVİ DEVRALDI

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mevlüt Uysal, görevi devraldı.

Uysal, düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'ten başkanlık mührünü alarak, görevine başladı.

TOPBAŞ'TAN BAŞKAN UYSAL'A TEBRİK

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Mevlüt Uysal'ı sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.

Kadir Topbaş'ın İBB'den istifasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde 3'üncü turda yapılan seçim ile yeni başkan olan Mevlüt Uysal'ı sosyal medya üzerinden attığı tweet ile tebrik etti. Topbaş, paylaştığı mesajda, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sn. Mevlüt Uysal kardeşimi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

— Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) September 28, 2017

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

DHA'nın haberine göre; Bir grup CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

TOPLAM 309 ÜYE VAR



İBB Meclisi’nde toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u AK Partili, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1’i de bağımsız.

Belediye Meclisinde yapılacak oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya AK Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse, yeni başkan salt çoğunluk oyun aranacağı (156 oy) üçüncü turda belirlenecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İLERİSİ İÇİN DE ŞANS GETİRECEKTİR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleşti. Sonunda Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal göreve başlayacak. Mevlüt Bey Başakşehir'de başarılı bir belediye başkanımız. Büyükşehir'de de başarılı işler yapacaktır. Yaptığı hizmetler de onun ilerisi için de büyük şans getirecektir" dedi.

Yıldırım, başka belediyelerde de görev değişikliği olup olmayacağına yönelik soru üzerine de şunları söyledi: "Belediyelerimizle ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir prensip var. Belediyeler vatandaşa en yakın yerel idarelerdir. Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa. Bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa tabii ki bunlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece AK Partili belediyelerle sınırlı değil. Yanlış yapanın üzerine gidilecek"

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

RAKİBİ EKREM İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamlayan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi alan İmamoğlu, 1992 yılında aile şirketinde iş hayatına adım atarak bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.



2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde Yerel Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Ekrem İmamoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

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