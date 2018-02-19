Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı, tahmin edilemez mevsim değişiklikleri ve küresel ısınmaya bağlı pek çok neden grip gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ancak bu değişiklikler, yüz felci gibi klinik bulgulara da yol açabiliyor. Yüz felcinin yüz sinirinin hasarına bağlı olarak yüz mimik kaslarında fonksiyon kaybının ortaya çıkması ile kendini gösteren bir klinik tablo olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, yüz felci ile ilgili merak edilenleri ve alınabilecek önlemleri paylaşıyor.
ANİ VE HIZLI GELİŞİYOR
Yüz felci geçiren hastalar genellikle yüzün bir yarısında veya ağız köşesinde çarpılma, yamulma, hareket kaybı ya da felç olduğunu söyleyerek doktora başvuruyor. Bu bulgular çoğunlukla ani ve hızlı gelişiyor. Kulakta dolgunluk, sese karşı hassasiyet ve tat bozukluğu da görülebiliyor. Gözyaşı salgısının azalması ve göz kapaklarının kapatılamaması nedeniyle gözlerde yanma, batma, kuruluk, kızarıklık ve ağrı da görülebilen şikayetler arasında. Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, kulak arkasında gelişen ağrının felcin habercisi olabileceğinin altını çiziyor.
“YÜZ FELCİ BİR HASTALIK DEĞİL, BULGUDUR"
Yüz felcine bağlı gelişen tıbbi, duygusal, görsel ve sosyal olumsuzluklar, hastalığın ciddiyeti göz önüne alındığında önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkarıyor. Yüz felcinin aslında bir hastalık değil, bir bulgu olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar; “Yüz felci çok çeşitli hastalıklar nedeniyle gelişebilir. Yarıya yakınında tüm tetkiklere rağmen bir neden bulunamaz (Bell paralizisi). Nedeni belirlenebilen kalan yarısında ise azalan sıklık sırasına göre baş ve yüz travmaları, kulakta herpes (uçuk) hastalığı, yüz sinirine temas eden tümörler, enfeksiyonlar, genetik nedenler ve çeşitli beyin hastalıklarını sayabiliriz” diyor.
Yüz felci yılda 100 bin kişi arasından 10-50 kişide görülebiliyor. Şeker hastalarında ve gebelerde daha sık ortaya çıkan yüz felci, her yaşta görülebilmekle birlikte erişkin yaşlarda daha sık görülüyor. Olguların yüzde 10 kadarında da yüz felci tekrarlıyor. Tüm tetkiklere rağmen nedeni belirlenemeyen yüz felcinde yapılan çalışmalara göre, sebebin Herpes virüs ailesi (Herpes simpleks Tip I, Varisella Zoster, Ebstein-Barr virüsü gibi) enfeksiyonlar olabileceği düşünüyor. Bu virüsler ya vücuda yeni girip enfeksiyon oluşturarak ya da vücuda daha önceden yerleşmiş olan virüslerin yeniden aktifleşmesiyle yüz sinirlerini felç ediyor. Uyuyan bu virüslerin yenden aktifleşmesinde bünyesel faktörler, bağışıklık sisteminin zayıflaması, stres, fiziksel travma, mevsimsel değişim ve sıcak-soğuk geçişleri gibi çevresel faktörler sayılabiliyor. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinden Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın nasibini aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar; “Önceki yıllardaki gibi mevsim geçişlerinin tarihleri artık net olarak belirlenememekte, beklenmedik dönemlerde beklenmedik hava sıcaklıkları karşımıza çıkmaktadır. Dahası, gece gündüz arasındaki artan ısı farkı, bünyemizi ve bağışıklık sistemimizi hazırlıksız yakalayıp yorgun bırakarak enfeksiyon hastalıklarına daha açık hale getirmektedir. Klinik tecrübemiz ve yapılan çalışmalar, yüz felci olgularının önemli bir kısmında yakın zamanda geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü varlığını göstermiştir.“ diyor. Bu sebeple grip aşısının mutlaka yaptırılması, beklenen koruyuculuğu sağlayabilmek için de yetkili ulusal sağlık kurullarının her yıl yapacağı aşı zamanlama çağrısının dikkate alınması gerekiyor.
İLK 72 SAAT KRİTİK!
Yüz felcinde doktora ilk başvuru ve tedaviye başlama zamanı, hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, özellikle ilk 72 saat içinde başlanan tedavinin olumlu etkisinin daha geç başlayan hastalara göre daha iyi olduğunu gösteriyor. Yüz felcinin tedavi sürecinde kalıcı hasar oluşmaması için göz korumasının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Bunun için yapay gözyaşı damlaları, uyurken gözün bantla kapatılması ve merhem uygulaması basit ve kolay koruma yöntemleri arasında yer alıyor.
Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, yüz felcinden korunmak için dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları şöyle sıralıyor:
● Metabolizma ve bağışıklık sistemini desteklemek için, özellikle mevsim geçişlerinde yeterli ve düzenli beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir.
● Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı gerekli koruyucu önlemler (kalabalık yerlerden uzak durma, koruyucu maske takma vb.) alınmalıdır.
● Klinik uygulamalarımızda yüz felcinde sıkça karşılaştığımız şeker hastalarının, tedavilerine azami derecede dikkat ederek kan şekeri düzeylerini kabul edilebilir düzeylerde tutmaları önemlidir.
● Araç kullanırken cam açılması veya araç içi klima kullanımına bağlı uzun süreli rüzgar ve soğuk havaya maruz kalınmamalıdır. Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda baş ve yüzün direk soğuk hava ile temasının önlenmesi gereklidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.